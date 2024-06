È sfida a tre per la fascia tricolore a Urbino che per la prima volta, l'otto e il nove giugno, va al voto da capoluogo di provincia come sancito a gennaio dal decreto legge elezioni.

Una situazione che rende il comune un unicum in Italia dal momento che seguirà le regole previste per un comune con più di 15mila abitanti, pur non raggiungendo un tale numero di residenti. Dettaglio quest'ultimo che ha permesso al sindaco uscente Maurizio Gambini, imprenditore agricolo di tentare il tris dopo 10 anni di legislatura grazie alle nuove disposizioni che consentono nei comuni tra i 5 e i 15mila abitanti di ricandidarsi a primo cittadino fino a un massimo di tre mandati e non più due come previsto finora. Gambini è sostenuto da tre liste: centrodestra per Gambini, Liberi per cambiare e Urbino città ideale. A contendergli la fascia tricolore Maria Francesca Crespini docente appoggiata dalla lista civica futura e Federico Scaramucci, imprenditore turistico sostenuto da pd, movimento 5 stelle, allenza verdi sinistra italiana e socialisti e 4 liste civiche.

Con il nuovo status di capoluogo cambia anche il numero di consiglieri e assessori eletti finora in proporzione alla popolazione. Si passa dunque da 16 a 32 consiglieri e da 5 a 9 assessori escluso il sindaco.