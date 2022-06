ASCOLI PICENO – Tanta paura ma storia a lieto fine per un cagnolino finito in fondo a una cisterna e salvato dai vigili del fuoco, che si sono calati all’interno per recuperarlo. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi a Rocca di Morro di Folignano. L’animale, un cane da caccia, si era infilato nella cisterna da un’apertura a bocca di lupo, scivolando giù senza riuscire più a risalire.

Sul posto, chiamati dalla proprietaria del cagnolino, è arrivata una squadra di vigili del fuoco di Ascoli che hanno effettuato il salvataggio. Nessun problema per il cane , che appena tornato al sicuro in superficie, si è subito rimesso a correre.



OSIMO – I Vigili del fuoco di Osimo sono invece intervenuti alle ore 10.30 circa in via Chiaravallese ad Osimo per recuperare un cane di razza Rottweiler che si era incastrato nella ringhiera del terrazzo di un appartamento rimanendo in bilico sul balcone. La squadra di Osimo ha provveduto ad imbracarlo con tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviale) e lo ha liberato dall’ostruzione riconsegnandolo al padrone.