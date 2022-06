Il centrodestra al Governo delle Marche al lavoro per una zona economica speciale per il cratere sismico del Centro Italia. L'annuncio nel tour in provincia di Macerata del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Prima tappa Tolentino per sostenere la candidatura a sindaco di Silvia Luconi, in vista del voto di domenica 12 giugno. Quindi Civitanova, al fianco di Fabrizio Ciarapica