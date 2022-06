MONTEMARCIANO – Terribile incidente nel primo pomeriggio a Marina di Montemarciano. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata dalla strada nel sottopasso ferroviario e si è ribaltata.

Al volante dell’autovettura una donna di 50 anni, rimasta ferita in modo grave. Secondo i primi riscontri la donna potrebbe aver avuto un malore, a causa del quale avrebbe sfondato con il proprio veicolo la recinzione che delimita la strada, finendo nella carreggiata sottostante ribaltandosi.

La donna è stata portata a Torrette in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.