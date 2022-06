Anche il menù riflette il carattere multietnico, da un lato il cous cous vegetariano che mette d’accordo le tante etnie presenti, dall’altro il pesce dell’Adriatico, simbolo della storica comunità di pescatori che da sempre vive al quartiere Archi di Ancona. Ecco la festa organizzata da “Arcopolis”, l’associazione motore di mille attività in un luogo che potrebbe essere definito difficile ma tutto appare meno complicato guardando i bimbi ballare, le persone incontrarsi e stare insieme in una festa che torna dopo due anni di stop. Il quartiere che si affaccia sul porto è un cantiere per diversi aspetti, quello sociale ma anche quello fisico con i lavori in corso nell’ambito del bando periferie.