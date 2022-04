No ai raggruppamenti, no alle classi pollaio, è arrabbiato il primo cittadino di Montelupone Rolando Pecora, che dal prossimo anno rischia di vedersi confluire in un'unica classe di prima media le due quinte elementari del comune, costringendo alcuni studenti a spostarsi a Potenza Picena.

Una situazione purtroppo frequente nei piccoli centri dell'entroterra marchigiano, nei giorni scorsi anche San Ginesio e Sarnano avevano posto il problema, problema ancora più sentito nel cratere dove la situazione sembra disincentivare la popolazione più giovane a restare sul territorio. "Perchè vivere in comuni dove a breve non ci sarà più neppure la scuola per i nostri figli?", si chiedono le famiglie.

Eppure l'Assessore Regionale Latini si dice fiduciosa, "ho parlato con il ministro Bianchi – spiega – è aperto alla discussione".

Di fatto Servirebbe una deroga per prorogare gli effetti del decreto legge 189 del 2016 fino alla fine della ricostruzione, salvaguardando scuole, classi e organici del cratere sismico, anche se con numeri inferiori a quelli previsti dalla legge. In attesa di discutere di questa proroga buone notizie arrivano comunque per l'organico del prossimo anno, i cui numeri sono stati confermati.

Servizio di Laura Meda