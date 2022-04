Nella scuola media Podesti di Ancona l’accoglienza agli studenti fuggiti dalla guerra in Ucraina la fanno altri studenti, ucraini anche loro, ma arrivati in Italia in tempi non sospetti, per scelta delle famiglie, e non per necessità di uscirne vivi.

In questo istituto dove più di 6 studenti su 10 sono stranieri, la storia del mondo, tra guerre e migrazioni, è realtà quotidiana.

Il futuro passa attraverso una nuova didattica che unisce realtà aumentata e programmazione dei droni alle lezioni di italiano e matematica.

Servizio di Lucio Cristino.