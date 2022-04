Che manchino medici e infermieri nella nostra regione così come a livello nazionale non è un segreto, il problema però diventa sempre più pressante nelle aree colpite dal sisma.

Mancano i medici di medicina generale così come il personale della guardia medica e molti cittadini del cratere rischiano di restare nei prossimi anni senza medici di famiglia. Bisogna correre ai ripari. Il consigliere regionale Gianluca Pasqui ex sindaco di Camerino ha presentato una proposta di legge ora al vaglio della Commissione Sanità e Servizi Sociali per tentare di dare una soluzione al problema.

La norma prevede incentivi economici, tra cui l’indennità di residenza fino a 12 mila euro per un periodo massimo di quattro anni o il recupero di immobili da destinare alla propria residenza di personale per medici e infermieri disposti a trasferirsi nei piccoli comuni del cratere, cioè quelli con meno di 8000 abitanti. "Una norma importantissima perchè – spiega Pasqui – la ricostruzione non è solo quella delle case".

Servizio di Laura Meda