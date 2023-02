La regione Marche si prepara alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio prossimi.

Una vera e propria vetrina per creare nuove opportunità di mercato in cui far conoscere tutte le possibilità offerte dalla regione: dal turismo culturale, agli itinerari tra i borghi più belli, ai parchi naturali al cicloturismo. Solo per citare alcuni esempi.