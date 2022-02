Studenti di Gioventù Comunista e Partito Comunista in piazza ad Ancona e in altre città italiane per protestare contro l'alternanza scuola lavoro e ricordare i problemi del mondo del lavoro.

Il punto di partenza della protesta è la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni deceduto a causa di un incidente sul lavoro in un'azienda in provincia di udine durante l'ultimo giorno di stage, una tragica morte che inevitabilmente deve far riflettere tutti sull'alternanza scuola lavoro e sulle sue modalità anche se gli studenti sembrano categorici sul suo rifiuto in toto.

Altro motivo di protesta degli studenti riguarda l'esame di maturità, che dopo i due anni di cambiamento a causa della pandemia, tornerà da quest'anno in modalità tradizionale con due prove scritte e un orale, insostenibile, dicono dopo due anni di pandemia e di istruzione a singhiozzo.