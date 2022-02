I cani possono annusare il covid, e il loro olfatto è quasi infallibile una precisione che sfiora il 100%, molto più qui dei tamponi rapidi, la cui sensibilità varia tra varia tra l'87 e il 98%. Sono questi i sorprendenti risultati del progetto C19 screendog, primo studio scientifico multicentrico italiano, coordinato dall'Università Politecnica delle Marche, sui cani da rilevamento covid.

Ma come avviene l'addestramento di questi cani. Il progetto si è basato sullo sviluppo di un rigoroso protocollo di addestramento elaborato e testato nell'arco di 5 mesi e cosa più importante i cani sono stati testati in situazioni reali, di fronte a persone reali. Esito in pochi secondi e senza test invasivi, l'uso dei cani per diagnosticare il covid sarebbe ideale per scuole, case di cura, cinema e teatri, manifestazioni e aeroporti, una volta accredito e riconosciuto questo studio cambierà di certo il lavoro di prevenzione in ambito covid.

Servizio di Laura Meda