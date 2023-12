Una programmazione da chiudere entro l’anno e una appena avviata. Si incrociano i fondi europei per il settennio 2014 2020 e quelli per il 2021 – 2027. Oggi in consiglio regionale è stato fatto il punto, con la relazione del consigliere di maggioranza Andrea Putzu e quella della consigliera di minoranza Manuela Bora.

Secondo Putzu siamo in linea per centrare gli obiettivi 2014-2020 mentre per la nuova programmazione sono già state stanziate notevoli risorse. Di tutt'altro avviso l'opposizione, secondo Manuela Bora, "la giunta Acquaroli sa solo procrastinare".