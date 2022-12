“Accessibilità universale e inclusione lavorativa. E’ su questi binari che si deve procedere per giungere ad un’effettiva parità di condizioni e di diritti tra persone disabili e normodotate”. E’ il messaggio fatto pervenire dal Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione del convegno che si è tenuto al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, organizzato dal Consiglio regionale delle Marche per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità