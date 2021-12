Il conteggio era arrivato a 50. Tanti i giorni dall’ultima vittoria dell’Ancona Matelica in campionato. E quale miglior occasione per riassaporare quel sapore dolce, dolcissimo, dei tre punti con una rimonta esaltante al Del Conero contro il Siena. E’ il successo di Delcarro, doppietta determinante, ma anche quello di Colavitto che azzecca i cambi e svolta l’inerzia del match. Sempre nel finale gioisce anche la Vis Pesaro in casa contro l’Olbia. Mentre la Fermana nulla può in casa della Reggiana.