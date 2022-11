ANCONA – Presentata l’aggregazione elettorale guidata dall’avv. Mario Antonio Massimo Fusario per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.

Il candidato alla presidenza ha indicato le linee guida sulle quale vorrà incidere questa aggregazione per il quadriennio 2023 – 2027: “i prossimi quattro anni saranno fondamentali per il settore giustizia in ragione del PNRR per gli obiettivi correlati alla giustizia e delle riforme del processo civile e del processo penale – ha spiegato l’avv. Fusario – il primo compito del nuovo Consiglio dell’Ordine, sarà quello di procedere in continuità con il COA uscente di cui abbiamo fatto parte, ma con uno sguardo di avanguardia rispetto alle nuove sfide che impegneranno la nostra categoria professionale dal punto di vista della formazione e della deflazione del contenzioso giudiziale.”

In punto di continuità l’aggregazione conta numerosi esponenti del Consiglio uscente, a partire dalla Consigliera Segretario avv. Ludovica Dusmet, per passare agli avv. Pasquale de Bellis, Giacomo Maria Girombelli e Paolo Tartuferi. L’avv. Dusmet ha dichiarato che un’altra priorità del prossimo consiglio sarà quella di rafforzare il senso di appartenenza degli avvocati della Provincia di Ancona rispetto al Consiglio dell’Ordine.

Fanno parte dell’aggregazione anche gli avv. Giordano Gagliardini, attuale segretario e vicepresidente del Comitato Pari Opportunità e l’Avv. Alessandra Moneta consigliera del CDA dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati. A rappresentare gli ex fori periferici l’avv. Genny Giuliani di Senigallia, l’avv. Livia Ciappelloni di Fabriano e l’avv. Virginia Reni di Jesi, tutti espressione delle associazioni forensi territoriali.