Politica, aziende e residenti uniti per chiedere alla Provincia di Ancona il ripristino immediato dell'infrastruttura che collega il paese con Ostra Vetere e gli altri comuni della vallata del Nevola. Le criticità sono evidenti. "C'è chi deve fare 50 chilometri per andare a lavoro, mentre prima ne faceva soltanto otto", spiegano i cittadini per dare misura dell'importanza del ponte lesionato dall'alluvione e non ancora riaperto dopo 51 giorni. La comunità vuole risposte urgenti e con essa anche i due sindaci Aloisi e Pancotti. Oggi l'assemblea pubblica per parlare delle possibili soluzioni.