PESARO – Il Capitano di fregata Barbara Magro, Comandante del porto di Pesaro, racconta la sua vita nel Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dalla partecipazione al primo concorso aperto al personale femminile all’orgoglio di tutta la sua carriera vissuta con passione.

Il Comandante Barbara Magro è una delle dieci donne che ci hanno parlato della loro vita lavorativa e professionale nelle comunità portuali per il progetto #Ondafemminile con cui l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al Patto per la parità di genere, promosso da Assoporti, per dare voce alle donne che lavorano nei porti, parlando con loro della questione di genere, per ascoltare suggerimenti e idee per promuovere una parità concreta fra banchine e navi.

