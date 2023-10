Poche ore alla XX edizione di Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati, che torna a Senigallia dal 6 all’8 ottobre con una veste nuova; il taglio del nastro ci sarà venerdì 6 ottobre alle ore 17.30 al Foro Annonario della città, da cui prenderanno il via tre giorni dedicati a pane, pizza e pasticceria con masterclass didattiche, incontri a tu per tu con i grandi esperti del settore e tante dimostrazioni dei Maestri italiani, show cooking con degustazioni e shop.

Ospiti illustri come lo chef stellato e Presidente FIPE Confcommercio Marche Centrali Moreno Cedroni, il ben noto Renato Bosco, maestro pizzaiolo e personaggio televisivo, Antonio Lamberto Martino, divulgatore tra i maggiori esperti italiani di tecnica della panificazione, Mattia Casabianca, pastry chef al ristorante Uliassi e il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua solo per dirne alcuni. Nel sito www.panenostrum.it, l’elenco completo dei protagonisti 2023 e il programma del Salone. Come per la scorsa edizione il cuore pulsante del Salone sarà il Foro Annonario con i suoi luoghi clou: piazza Manni, piazza Simoncelli ed ex pescheria del Foro Annonario.

Organizzato da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, con il supporto del Comune di Senigallia, Regione Marche, Camera di Commercio Unica delle Marche, Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati è un evento unico nel suo genere e nella sua nuova veste vuole coinvolgere in una kermesse esclusiva quanti più professionisti, amatori e appassionati del settore vivendo la città in maniera diffusa.

“La XX edizione di un concept significa che da anni lavoriamo su una base solida, e sempre di più possiamo e dobbiamo far esplodere questa nostra idea del valore ancestrale del pane e del territorio che gli appartiene – afferma il Presidente Confcommercio Marche e Marche Centrali, Giacomo Bramucci – Il pane è un prodotto buono e bello e rappresenta l’autenticità territoriale, per questo noi vogliamo portare quanta più gente possibile a Senigallia per far conoscere anche le nostre origini culturali in ambito di panificazione e quindi di territorio e filiera. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere la parte B2B e B2C, una scommessa, che può dare grandi soddisfazioni a chi arriva e cerca prodotti specifici, farine, macchinari, professionalità e poi i Maestri che interverranno e porteranno loro testimonianza di passione e forza ed esperienze professionali che aprono le porte dei loro laboratori, del loro mondo. Ringrazio la Regione Marche, il Comune di Senigallia, la Camera di Commercio e tutti coloro che ci hanno appoggiato nel mettere in piedi questa meravigliosa edizione e che ci hanno dato modo di avere risultati eccezionali anche in termini di visibilità”.

Tanti i focus sulla panificazione, show cooking, masterclass, approfondimenti sulle ultimissime tecnologie applicate e, novità di quest’anno, è la presenza di un un’area espositiva solo B2B, per poter dare risposte concrete agli imprenditori del settore che ogni giorno lavorano ed investono concretamente per offrire prodotti sempre più interessanti.

“Quando il Direttore Polacco mi ha presentato Pane Nostrum – commenta l’Assessore Regione Marche Andrea Maria Antonini – ho subito apprezzato l’entusiasmo e il modo in cui la Confcommercio Marche Centrali stava vivendo e costruendo il progetto. Senigallia è una città che si sta rialzando bene dalla sfortuna dell’alluvione dello scorso anno, per questo è importante che si sviluppino iniziative del genere, per sostenere la rinascita dei nostri centri e delle nostre città. Mi ha colpito anche l’argomento trattato in questo evento in particolare perché il pane, la filiera, sono concetti molto importanti; se ci pensiamo, coltivare il grano, trasformarlo in farina e poi in pane è uno dei primi atti di cucina e di cultura compiuti dall’uomo, è il primo atto agricolo, che dopo millenni ancora ci riguarda, coinvolge e ci fa tutt’ora parlare in termini di ricerca, trasformazione, sostenibilità e valorizzazione di un territorio come il nostro. Mi auguro che ci sia affluenza in questi giorni a Senigallia e che eventi come questi abbiano sempre più seguito nella nostra regione”.

“Il ventesimo anno di Pane Nostrum segna per noi un vero e proprio punto di svolta – dichiara il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali, Massimiliano Polacco – perché ci presentiamo con un programma completo in grado di offrire qualsiasi risposta sul mondo dell’arte bianca e, per quanto ci sia ancora molta strada da fare, abbiamo il desiderio di far diventare Pane Nostrum un luogo di confronto dibattito e discussione per tutto il mondo della panificazione, pasticceria e pizzeria; senza dimenticare ovviamente la ristorazione dove ormai l’arte bianca è parte integrante di quasi tutte le brigate. Lo sforzo comune – continua Polacco – sarà quello di dare sempre maggiore qualità a questa iniziativa, realizzando un momento culturale e di crescita professionale per tutti coloro che avranno la voglia di mettersi in gioco per confrontarsi con altri colleghi da tutta Italia. Si parlerà chiaramente anche di innovazione tecnologica e di processo grazie ai nostri partner tecnici che sapranno accompagnare le esigenze dei Maestri che andranno in scena tra Masterclass e Temporary Bakery. Oltre a tutto questo si aggiunge anche un occhio più attento all’agricoltura e alla ricerca scientifica, infatti, saranno presenti sia l’Università Politecnica delle Marche, sia l’Università di Camerino dando degli spunti tecnici molto interessanti per tutti: professionisti e non solo”.

Quattro le aree tematiche: