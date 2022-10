L'allarme ha già suonato. Per le scuole della Provincia di Pesaro-Urbino, come d'altronde nel resto del territorio delle Marche, il budget non è sufficiente a coprire gli aumenti dei costi dell'energia. E allora meno luci accese, meno giorni di apertura, palestre chiuse, aule più fredde e risparmi di scala. Altrimenti, l'orizzonte denunciato dal presidente Paolini, è di non arrivare neanche a dicembre