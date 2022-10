"Non ho più parole, oggi siamo morte con te amore mio" lo scrive su facebook la mamma di Aurora Caruso, la giovane di 22 anni morta ieri sera in un incidente stradale lungo la statale adriatica a Osimo

Sono da poco passate le 21, Aurora ha finito di lavorare e sta tornando verso casa ad Ancona a bordo della sua auto, un'Alfa Romeo 147. All'altezza dello svincolo per il centro commerciale Cargo Pier lo scontro con una Opel Astra, condotta da un giovane di 21 anni di polverigi. Un impatto devastante, la vettura di Aurora è completamente dilaniata, nulla da fare per la ragazza. Estratta dai soccorritori dall’abitacolo della sua auto, ridotta ad un cumulo di lamiere, Aurora muore poco dopo. Salvo invece Il 21enne alla guida dell'altra vettura, portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.

Sul posto oltre a sanitari e vigili del fuoco, i Carabinieri del Norm di Osimo che hanno lavorato a lungo per ricostruire la dinamica dello schianto. Secondo le prime indiscrezioni Aurora si stava immettendo da via della Sbrozzola sulla Statale dove invece stava procedendo in direzione sud l'Opel Astra condotta dal giovane di Polverigi.

In attesa degli esiti degli esami tossicologici di rito e degli accertamenti tecnici sulle due vetture, entrambe sotto sequestro, si indaga per omicidio stradale. Fondamentali per determinare la dinamica del sinistro saranno anche l'esame dei testimoni presenti sul posto e l'acquisizione di eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Nessuna autopsia invece è stata disposta sul corpo della giovane, già restituito alla famiglia per l'organizzazione dei funerali.