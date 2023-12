Da Goro ad Ancona. Per fortuna non ancora via mare Adriatico, con buona pace dei pescatori. Piuttosto trasportati dal delta del Po all'Infrastruttura Acquari della Politecnica delle Marche per studiarne i comportamenti, le abitudini ma anche come si riproducono e di cosa si nutrono. Dentro e fuori dall'acqua si sono presi la scena, quei granchi blu di cui tanto si parla. Famelici e aggressivi, predatori che, incontrollati, stanno provocando danni pesanti agli allevamenti intensivi acquatici del nord est italiano. Da alcuni giorni sono protagonista della ricerca scientifica all'Univpm. Il viaggio di E'Tv alla scoperta di questi crostacei.

Servizio di Giacomo Giampieri