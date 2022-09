In un mondo in crisi come quello dell’edilizia, c’è chi va controcorrente. È il caso di Getroplast, azienda con sede principale a Chiaravalle che sabato ha festeggiato i suoi primi dieci anni insieme ad un centinaio di ospiti fra dipendenti, partner e fornitori.

Rinnovata nel 2012 grazie a una nuova vision imprenditoriale guidata dal direttore commerciale Giuseppe Troilo e dalla responsabile amministrativa Romina Romagnoletti, oggi Getroplast è leader nel mondo delle guarnizioni per infissi Made in Italy, esportati su tutto il territorio nazionale e non solo, con un fatturato medio annuo di 4 milioni di euro.