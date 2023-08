Il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni, ai microfoni di E'Tv, fa il punto sul maltempo che ha interessato anche Ancona: i disagi maggiori a Portonovo e nel sottopasso di via Macerata. "Ringrazio chi ha gestito la situazione, per fortuna non grave. Ci siamo allenati per le crisi più ampie".