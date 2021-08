“Mi sono reso conto che non avevo mai veramente gioito per quello che avevo fatto nella mia carriera, qualsiasi successo era solo uno step verso le Olimpiadi…ora per la prima volta nella mia vita voglio godermi questa gioia”. Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi, è tornato da trionfatore ad Ancona dopo l’oro olimpico a Tokyo nel salto in alto, condiviso con l’amico Barshim