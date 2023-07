“Noi ci lavoriamo ma la Questura appartiene alla comunità locale» con queste parole si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo questore di Fermo Luigi Di Clemente.

Molisano 58 anni, Di Clemente arriva dall’Ufficio Centrale Ispettivo di Roma. Ha lavorato presso la questura di Genova dov'era Vicario del Questore, a Ravenna e ad Ancona.

In carriera ha prestato servizio nella Criminalpol, nel Servizio Centrale Operativo di Roma e nelle Squadre Mobili di Campobasso, Agrigento e Ancona. Ha gestito le proteste dei No Tav in Piemonte, è stato responsabile della sicurezza all'Expo di milano, ha lavorato nel campo profughi di Mineo in Sicilia.

Tanta esperienze insomma alla guida della questura di Fermo, le linee programmatiche, ha detto il neoquestore non sono ancora state definite, ma di sicuro i riflettori saranno puntati sulla costa e sul contrasto allo spaccio e al traffico di droga