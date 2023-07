"Allo stato non vi è alcun elemento" per attribuire i resti di un corpo femminile dell'età di circa 30 anni rivenuti lo scorso primo luglio a Roma "alla 28enne romena Andreea Marcela Rabciuc, scomparsa il 12 marzo 2022 nelle campagne di Castelplanio". Così la Procura di Ancona in una nota. Parla l'avvocato di Gresti: "Simone è in angoscia, spera Andreea sia ancora viva"