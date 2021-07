Per i sindaci invece il vero exploit per Fratelli d’Italia è quello di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno che si trova al terzo posto nella classifica generale eletto nel 2019 con il 59,3% dei voti. Ma stando al sondaggio se si tornasse alle urne la conferma sarebbe ancora più netta, fino al 61%. Guadagna posizioni anche la sindaca Pd di Ancona e presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli, prima donna in classifica tra le fasce tricolore, che sale dal 13esimo all’ottavo posto. Alla prova degli elettori si affermerebbe al 59%, ma perdendo il 3,8% rispetto alle urne del 2018. All’ottava casella anche il sindaco civico di Fermo Paolo Calcinaro, che sale di 15 posti ma rispetto alle elezioni perde il 12% dei consensi. In discesa invece il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci che scivola dal 22esimo posto al 30esimo ma che vincerebbe comunque al primo turno con il 56,5%. Eletto nel 2020 il sindaco di Macerata del centro destra Sandro Parcaroli chiude la classifica marchigiana al 48esimo posto con il 54,4% dei consensi, in ogni caso 1,7% in più rispetto al giorno dell’elezione, un anno fa.