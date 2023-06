Litigi costanti, urla sempre più forti, molte insomma le avvisaglie di questo terribile omicidio, come racconta rita baldoni, sorella di fausto, operaio 63enne trovato morto nella camera da letto della propria abitazione in via Castelli a Fabriano.

E lui in effetti aveva paura, racconta la sorella rita, paura della compagna 49enne Alessandra Galea, così paura da nascondere tutti i coltelli in casa e da dormire ogni sera chiuso a chiave nella propria stanza.

Lui un metro e sessanta, piccolo e minuto, lei invece una donna grossa e forte. Una donna che per di più aveva, sembra, problemi psichiatrici, gli stessi problemi della sorella gemella Consuelo, arrestata nel luglio 2014 e poi dichiarata non imputabile per vizio di mente per aver massacrato con il calcio di un mitragliatore da soft air la mamma 76enne. Problemi mentali importanti, quelli di Alessandra tanto da essere stata sottoposta a due tso.

La mattina di sabato tra Fausto e Alessandra l'ennesimo litigio, che stavolta sfocia in tragedia. Ad uccidere l'uomo uno o più colpi alla testa, inferti con una lampada. Dovrà passare però l'intera giornata prima che il corpo di Fausto venga scoperto, a dare l'allarme nel pomeriggio alcuni parenti che lo attendevano per pranzo, in serata la tragica scoperta da parte dei vigili del fuoco. Nel mentre il ritorno a casa della compagna che prima finge di non riconoscerlo, poi al suo avvocato Franco Libori, dirà di aver agito per legittima difesa.

La donna, sottoposta a fermo, si trova ora nel carcere femminile di Pesaro. Domani per lei è previsto l'interrogatorio di garanzia, l'ipotesi degli inquirenti è omicidio volontario aggravato da coabitazione, sempre domani verrà eseguita anche l'autopsia. Molto probabile la richiesta di una perizia psichiatrica sulla donna.