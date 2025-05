"L'esserci sempre" della Polizia di Stato. Successo per il 'Villaggio della legalità' di Ancona, iniziativa voluta dal questore Cesare Capocasa e organizzata in concomitanza con la Fiera di San Ciriaco sabato 3 maggio. Grandi e piccoli hanno conosciuto le specialità della Polizia e le attività che svolgono quotidinamente donne e uomini in divisa, operando per la sicurezza della comunità.