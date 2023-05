Il rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini ha scritto a re Carlo III in vista della sua incoronazione, il 6 maggio, ricordando la visita fatta il 6 maggio 1990 dall’allora principe del Galles nel “gioiello del Rinascimento che è Urbino, quando il mio predecessore sen.

Carlo Bo fu onorato di ricevere la vostra visita nel quartiere generale dell’Ateneo. Oggi è un grande piacere congratularmi con Vostra Maestà in occasione della vostra incoronazione. Possiate regnare a lungo”. Calcagnini ha allegato alla lettera una foto della visita con Carlo Bo e il direttore amministrativo dell’epoca Gianfranco Rossi.

“La nostra Università – ricorda Calcagini – è stata successivamente intitolata al rettore Carlo Bo”. In chiusura, “permettetemi di aggiungere che la nostra comunità universitaria sarebbe deliziata se voleste, voi e la Regina Consorte, visitare l’ Università di Urbino ‘Carlo Bo’ in futuro”. Carlo III visitò Urbino in occasione di una mostra dei suoi acquarelli all’Accademia Raffaello.

Carlo III era già stato nelle Marche nel 1988, ospite dei conti Leopardi a Recanati, discendenti di Giacomo Leopardi. Anche in quell’occasione si recò a Urbino, fermandosi a disegnare alcuni scorci. E negli annali dell’Ateneo c’è anche un pranzo preparato dal cuoco dell’Ersu (oggi è in pensione) a casa di una nobile famiglia urbinate per l’erede al trono del Regno Unito, che sarà incoronato domani.