FANO – Il Partito democratico e tutta la politica in lutto per la morte improvvisa a 43 anni di Tommaso Della Dora. il segretario del Pd di Fano è stato colto da malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo.



Tommaso era in casa con i suoi genitori quando si è sentito male: nulla faceva presagire un dramma come questo: Tommaso era in salute e praticava sport.

Dipendente di Cooss Marche era un educatore professionale e si occupava in particolare dei ragazzi fragili o con disabilità. Era stato nominato segretario del Pd fanese da poco più di un anno.