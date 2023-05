CASTELFIDARDO – Grave infortunio sul lavoro ieri nel tardo pomeriggio in una tipografia di Castelfidardo.

Per cause ancora in fase di accertamento intorno alle 17.30 all’interno del laboratorio è scoppiato un incendio. Sembra che il rogo sia partito da un bidone contente del solvente.



Coinvolto nel rogo il titolare della tipografia, che ha riportato gravi ustioni al petto e alle braccia. L’uomo è stato trasportato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette, a bordo dell’eliambulanza