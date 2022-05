“Ho sentito molto teatro in tv. Andreea era una ragazza brava, una lavoratrice, ha studiato, aveva amici, un vita regolare. Sì, era una ragazza ribelle, dopo che ha conosciuto persone sbagliate si è rovinata la vita.” Non usa mezzi termini il compagno della mamma di Andreea Rabciuc nelle dichiarazioni rilasciate alla trasmissione “Chi l'ha visto?”. L'uomo ha parlato per conto della donna che ha scelto di restare in silenzio. Nel suo intervento ha ribadito la fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine per far luce su cosa sia accaduto alla 27enne scomparsa all'alba dello scorso 12 marzo.