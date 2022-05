Due nuove ambulanze a disposizione della flotta della Croce Gialla di Ancona. E’ il regalo che la città ha fatto alla benemerita associazione, che dal 1900 si occupa dell’emergenza e del soccorso in città.

La cerimonia è stata seguita da centinaia di persone in piazza Cavour, nel pieno della Festa dedicata al Patrono del Capoluogo San Ciriaco. E’ stata l’occasione per ringraziare pubblicamente militi e volontari che in questi ultimi due anni hanno lavorato senza soste e con grandi rischi sul fronte del covid.

Le due ambulanze sono frutto della generosità degli anconetani: acquistate grazie al contributo del 5×1000, alla cospicua donazione di una famiglia del Capoluogo e alla raccolta fondi che era stata lanciata il 18 dicembre 2021, quando un incidente stradale aveva distrutto uno dei mezzi dell’Associazione.

Al taglio del nastro l’Assessore Foresi e il Presidente Alberto Caporalini. “Queste due ambulanze sono un segno dell’amore della città per la Croce Gialla” ha dichiarato Foresi. “Questo taglio del nastro in realtà non lo faccio io, lo facciamo tutti insieme”. Ai volontari dell’Associazione è stata consegnata una targa commemorativa, “una sorpresa che vuole essere un omaggio a quanti dei nostri restano spesso in seconda fila ma sono l’anima della Croce Gialla” ha spiegato Caporalini.

Ne corso della cerimonia è stata svelata anche un’ambulanza degli anni ’70, completamente restaurata. “Sarebbe bello poterla esporre in un museo dedicato a questi 120 anni di servizio” ha proposto il Presidente Caporalini. L’Assessore Foresi ha aperto subito a questa possibilità: “Ci impegneremo per raggiungere insieme anche questo risultato”.