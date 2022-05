Siamo in onda stasera come ogni giovedì alle 21 con il nostro focus Sibilla, le voci della ricostruzione. In primo piano l'ordinanza "Salva Ricostruzione" che rimette mano al prezzario sisma e aumenta il contributo, dopo la firma del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, ospite in trasmissione Stefano Violoni, presidente di Ance Marche

Poi l'approfondimento su Arquata del Tronto: il prossimo 9 maggio verranno approvati in Consiglio Comunale i piani attuativi. Ne parleremo con il sindaco Michele Franchi e con l'architetto Francesco Nigro del Gruppo Mate incaricato della progettazione delle 7 frazioni perimetrate.

In chiusura la storia de La Banda di Accumoli e l'amicizia con Ancona, grazie al progetto Diamoci il La e ActionAid e la visita alla mostra Terra Sacra alla Mole Vanvitelliana di Ancona.