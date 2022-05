Più attenzione ai consumi, un maglione in più per ridurre le ore di riscaldamento a casa. Per chi ha vissuto il dopoguerra come Donatella Cesarini, da 23 anni allo sportello dei pensionati della Cgil ad Ancona il momento attuale è un preoccupante tuffo nel passato. Secondo i dati Inps elaborati dalla Cgil nelle Marche oltre il 62% dei pensionati sopravvive con meno di 750 euro al mese, dati ancora peggiori rispetto al panorama nazionale. Il nuovo adagio potrebbe essere “Se potessi avere almeno 1000 euro al mese”, rivisitando la nota canzone delle mille lire.