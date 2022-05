Sono 1.469 i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove il tasso di incidenza cumulativo scende ancora a 663, – 32 punti rispetto a ieri.

376 i nuovi casi nella provincia di Ancona, 317 in quella di Ascoli Piceno, 307 a Macerata, 253 a Pesaro Urbino, 175 a Fermo. Sono invece 41 i casi provenienti da fuori regione.

Dati positivi sui ricoveri, tasso di occupazione in diminuzione in terapia intensiva, solo 1,7%, 4 pazienti su 232 posti letto, in diminuzione per i non intensivi, 16%, 161 pazienti su 1006 posti letto

purtropposi registrano 6 vittime, che portano il totale a 3681