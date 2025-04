CAGLI – I vigili del fuoco stanno intervenendo per soccorrere una persona colta da malore all’interno della grotta dei cinque laghi. Sul posto sta operando la squadra di Cagli con il personale del 118 e il soccorso alpino.



Sono attualmente in corso le operazioni per stabilizzare la persona e si sta provvedendo a disostruire l’ingresso della grotta per consentire il passaggio della barella speleo