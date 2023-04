Prevenzione, originalità e solidarietà in vista della Pasqua. Ad Ancona ecco l'uovo di cioccolata fondente per adulti, con all'interno un profilattico, e quello al latte per bambini, che prevede un gioco come sopresa, ideati da Versatili in collaborazione con l'Ancona Check Point. Il ricavato della vendita andrà proprio all'associazione che garantisce un presidio sanitario contro le malattie sessualmente trasmissibili. I dettagli del progetto "Lovo Sicuro".