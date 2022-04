Caterpillar e IM: sembrava tutto fatto, ma non è così, ieri in assemblea l'accordo è saltato, non tutti i dipendenti infatti sarebbero disposti a passare alla nuova società, alcuni temono per il riconoscimento delle proprie mansioni e preferirebbero puntare su una buonuscita, senza contare coloro che invece hanno già trovato un nuovo lavoro. Sarebbero almeno una settantina i lavoratori contrari, spiega l'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi.

Numeri però ridimensionati dai sindacati: dopo una notte di contrattazione, spiega Tiziano Beldomenico della CGIL, "vediamo la luce in fondo al tunnel". Una ventina di persone si sarebbero già licenziate e un altra ventina sarebbero invece i lavoratori da annoverare tra gli indecisi ma la IMR, riferiscono i sindacati si è resa comunque disponibile all'accordo.

Sebbene i numeri siano inferiori a quelli iniziali, il passaggio potrebbe comunque avvenire tenendo conto degli interinali, il tutto sarà definito a breve, l'accordo infatti dovrà essere firmato entro il prossimo 13 aprile. Sia i sindacati che la Regione Marche stanno lavorando per raggiungere l'intesa.

Servizio di Laura Meda