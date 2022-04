Botta e risposta in Consiglio Regionale tra maggioranza e opposizione sulla vertenza Amazon Interporto. Il PD presenta un interrogazione, peraltro già depositata dallo scorso 14 dicembre, contesta l'operato della Giunta Acquaroli e chiede conto delle iniziative in essere per spostare la trattative. "Una giunta regionale allo sbando – afferma il capogruppo PD Mangialardi – come dimostra anche il silenzio del presidente Acquaroli alla nostra interrogazione".

La risposta arriva però dall'Assessore Guido Castelli che rassicura "la trattativa è aperta, l'intermediario Scannell ha chiesto 30 giorni per ridiscutere gli accordi con Amazon". "La regione ha fatto tutto il possibile – aggiunge il governatore Acquaroli – ma il buon esito della trattative dipende anche da altri fattori".

Servizio di Laura Meda