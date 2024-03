Un solo volo di andata a metà giornata e quello di ritorno il giorno dopo. C’è poco entusiasmo in Regione dopo l’apertura dell’unica busta per i voli di continuità da Ancona verso Roma Milano e Napoli. Confermata per il 15 marzo la dipartita di Aeroitalia tra mancati accordi commerciali, disservizi e voli soppressi, si affaccia Sky Alps, compagnia altoatesina, l’unica ad aver presentato la sua offerta, tra l’altro solo per Roma e Milano, per l’affidamento delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico. L’ente per l’aviazione civile ha convocato una commissione per valutare l’offerta di SkyAlps e verrà coinvolta anche la Regione. Ma se non si trova presto un accordo si rischia un vuoto dopo l’ultimo biglietto del 15 marzo.