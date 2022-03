Vignette semplici, ma immediate. In grado di stravolgere una narrazione sbagliata, che rafforza gli stereotipi e pone le donne vittime due volte. “Non chiamatelo raptus”, è il titolo della mostra, che sarà visibile fino al 12 marzo nel portico della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, in centro ad Ancona. Un’iniziativa della Cgil di Ancona con le sigle Filcams, Flc e l’associazione studentesca Gulliver per riportare l’attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne. Alla presentazione anche due classi del liceo artistico Mannucci di Ancona.

I disegni dell’artista Anarkikka, collegata a distanza durante il dibattito organizzato, evocano una situazione che, purtroppo, in pandemia, è cresciuto nei numeri anche nelle Marche. Nel 2020 sono state più di 480 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, il 18% in più rispetto al 2019. E probabilmente rappresentano solo la punta dell'iceberg.

La guerra Ucraina riporta l’attenzione sulla fragilità femminile, ovvero lo stupro come arma stando alle notizie che arrivano in queste ore dalle città occupate. Nel mondo sono in corso 900 conflitti. C’è l’altra emergenza a Oriente, a tratti dimenticata, quella Afghana, espressione alla massima potenza dell’impostazione patriarcale, come ha spiegato Donatella Linguiti dell’associazione Amad durante il dibattito organizzato.