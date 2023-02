Il dolore del sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini dopo l'ennesima tragedia in A14. Sotto la Galleria Castello hanno conosciuto la morte Andrea Silvestrone, papà 49enne, e due dei suoi tre figli di 14 e 8 anni. Il terzo, 12enne sopravvissuto, lotta in ospedale. "Siamo profondamente scossi. La Riviera della Palme è conosciuta per essere il luogo di felicità, di vita. Che sia percepito come un luogo di morte, per una situazione temporanea che forse andava gestita diversamente, è una cosa difficile da accettare e per la quale non mi do pace". Un appello ai politici marchigiani e alle Istituzioni sovraordinate: "L'autostrada non è una questione locale, ma nazionale. Noi sindaci non possiamo affrontare il problema, non è mai stato alla nostra portata. Vanno convinti Ministero e Società Autorstrade a prendere provvedimenti più netti".