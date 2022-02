Continuano a calare i ricoveri nella nostra regione, 15 in meno nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dall'osservatorio epidemiologico regionale, scendono dunque anche i tassi di saturazione della terapie intensive, appena sopra la soglia prevista per il passaggio di fascia (20,3%; 52 pazienti su 256 posti letto). In Area medica invece sono 325 i ricoverati su un totale 1.027 posti letto conn un tasso di occupazione Covid del del 31,6%. Ben 60 pero le persone in pronto soccorso in attesa di ricovero, che non vengono dunque conteggiate come pazienti ospedalieri e non entrano nelle percentuali di calcolo dei tassi occupazione. Da sottolineare ancora una volta come, secondo i dati della Regione, il 68% degli assistiti in terapia intensiva non è vaccinato e il 32% è vaccinato ma l'incidenza su 100mila abitanti è di 1,97 per coloro che hanno avuto 2 o 3 dosi di vaccino e 18,31 per le persone che non si sono sottoposte a vaccinazione.

I nuovi casi sono 2.484, con un 'incidenza che continua a scendere fermandosi a quota 1.896,39, quasi 150 punti in meno rispetto a ieri. Quattro le persone decedute, tutte con patologie pregresse, che portano il totale regionale di vittime a 3.458.