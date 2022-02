Non ci sta il presidente Acquaroli, dopo la bocciatura della nostra regione che da lunedì, unica in Italia, retrocede in zona arancione, il governatore tuona dalla sua pagina facebook contro la divisione in fasce di colore.

Lo fa con un lungo post, allegando il grafico che mostra la situazione pandemica. "A fronte di un aumento molto elevato dei positivi – scrive Acquaroli – non corrisponde un uguale aumento dei ricoveri nelle nostre strutture ospedaliere". Il passaggio insomma per il governatore delle Marche non solo non sarebbe motivato ma comporterebbe un ingiustificato allarme a livello economico e sociale. In realtà molti marchigiani non sembrano neppure averlo notato anche perchè per i vaccinati in possesso di super green pass di fatto non cambia nulla, tutti però sembrano concordare col Presidente sul fatto che la divisione delle ragioni sia oramai sorpassata.

Se il Governo non retrocede sulla divisione a colori delle regioni, allora che almeno arrivino i ristori, conclude Acquaroli, ricordando le conseguenze che pesano su interi settori, come il turismo, le attività commerciali ed economiche, il mondo dello spettacolo e non solo.