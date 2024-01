Un contratto che prevedeva il pagamento di 750mila euro da parte di Atim ad AeroItalia a fronte di un'attività di promozione in favore della Regione Marche, un contratto però che sarebbe dovuto partire il 1 dicembre, questa in sintesi la difesa del direttore di Atim Bruschini, dopo l'attacco arrivato ieri dall'a.d. di Aeroitalia Intrieri.

Aeroitalia aveva inviato ad atim una prima fattura di 250 mila euro in data 1 ottobre, dunque ben prima che il contratto iniziasse a produrre effetti, spiega Bruschini, non solo la fattura era sbagliata, prevedeva un pagamento di 250mila euro + iva, mentre le cifre previste dall'accordo siglato comprendevano anche l'iva, come se non bastasse, aggiunge Bruschini, mancavano elementi importanti, come la fideiussione e il durc. La fattura di Aeroitalia era dunque stata rispedita al mittente. E poi sopratttutto mancava l'elemento essenziale del contratto continua Bruschini, l'attività di promozione turistica della nostra regione.

Bruschini rilancia e spiega che oltre a contestare la fattura di Aeroitalia aveva comunque tentato un nuovo approccio con una nuova offerta stavolta di 1 milione ma subordinata alla realizzazione nero su bianco di un dettagliato piano di marketing. Offerta caduta nel vuoto.

Quel contratto ad oggi non ha più alcun valore ribadisce Bruschini. E la richiesta milionaria di risarcimento danni avanzata da Aeroitalia? Non abbiamo ricevuto nulla risponde e comunque quel contratto è nullo.