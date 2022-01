Tornare in classe in piena sicurezza dopo le festività natalizie. Da domani inizia lo screening voluto dalla regione Marche per la popolazione scolastica. Studenti di elementari e medie con sintomi o contatti sospetti potranno recarsi nei punti allestiti su tutto il territorio regionale per sottoporsi al tampone.

Ma questo non basta, da Urbino a Fermo a Tolentino molte città hanno deciso di posticipare il rientro in classe al 10 gennaio per consentire nel frattempo ai ragazzi di sottoporsi ai tamponi. E sono diversi i comuni che si stanno muovendo in maniera autonoma anche per lo screening. A Porto San Giorgio, dove, grazie a un'investimento di 25mila euro da parte dell'amministrazione comunale, da oggi tutti i ragazzi e i docenti di qualsiasi ordine e grado anche di scuole esterne allo stesso comune possono sottoporsi al tampone.

Servizio di Laura Meda