Si è svolto domenica a Belforte del Chienti il congresso provinciale di Forza Italia Macerata. L’assemblea, presieduta dall’europarlamentare Salvatore De Meo con la partecipazione del commissario regionale di Forza Italia Marche, on. Francesco Battistoni, ha eletto per acclamazione quale segretario provinciale Gianluca Pasqui, commissario provinciale uscente e vice presidente del Consiglio regionale delle Marche.

Pasqui ha aperto il suo intervento, ringraziando l’on. Battistoni per quanto fatto nel corso della sua gestione commissariale nelle Marche, dove un partito ridotto ai minimi termini è diventato forza determinante nella coalizione di centrodestra, arrivando anche a governare nei Comuni più importanti della Regione.

“Dobbiamo lealtà e rispetto ai nostri elettori” ha detto Pasqui nel suo discorso “dar loro una casa che sia capace di produrre una squadra dirigenziale di qualità, buone pratiche e rispondere alle esigenze dei cittadini. Dobbiamo essere ancora più presenti in un territorio come quello della provincia di Macerata, il suo entroterra in particolare, che porta addosso ancora le ferite profonde lasciate dal sisma del 2016.Ci sono piccoli Comuni che rischiano letteralmente di scomparire e di trascinare nell’oblio la storia, le radici, le tradizioni di intere generazioni. Di loro non dobbiamo mai dimenticarci, a loro deve andare la massima attenzione perchè se è vero che grazie al Centrodestra la ricostruzione materiale degli edifici si sta finalmente concretizzando, è alla ricostruzione del tessuto sociale, economico e culturale che bisogna guardare con la massima attenzione”.

Hanno portato il loro saluto i neo eletti segretari provinciali di Forza Italia Fermo e Ascoli, Jessica Marcozzi e Valerio Pignotti, oltre a diversi amministratori del territorio.

Sono stati eletti membri del coordinamento provinciale: Barbara Antolini, Armando Battaglini, Marco Bernabei, Maria Grazia Campugiani, Miriam Capasso, Guido Carioli, Carmelo Ceselli, Raffaele Delle Fave, Loretta Di Chiara, Antimo Flagiello, Edoardo Gallotta, Paolo Giannoni, Nicoletta Governatori, Liliana Grassetti, Andrea Manciola, Sandro Montaguti, Michele Palermo, Marina Pane, Corrado Perugini, Ivano Ponticiello, Eva Pucci, Pietro Ricci, Rosella Ruani, Uliano Salvatori, Roberto Scorcella, Tiziano Siviglia, Simone Torresi, Giorgia Quarchioni.

Sono stati nominati delegati al Congresso nazionale di Forza Italia: Riccardo Sacchi, Giuseppe Baioni, Andrea Manciola, Antimo Flagiello, Corrado Perugini, Roberto Scorcella, Ivano Ponticiello.