La compagnia armatoriale Adria Ferries ha alzato i veli sulla nuova entrata in flotta: la nave "AF Mia", che rappresenta un importante passo in avanti nel settore del trasporto marittimo sulla rotta Italia – Albania. L'evento inaugurale si è tenuto stamattina, a bordo del nuovo Cruise Ferry, nel porto di Durazzo ove si è tenuta la conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti istituzionali di elevato profilo. “Questi ultimi trent’anni sono stati scanditi dall’evoluzione della nostra flotta” – afferma l’Amministratore Delegato Alberto Rossi “AF Mia è la più bella nave in assoluto per l’Albania. Da un punto di vista tecnico interpreta quello che il mercato richiede. Non è troppo orientata né verso il servizio passeggeri né verso il traffico merci, soddisfacendo comunque entrambe le necessità. Velocità di 25 nodi, 4 motori, 60.000 cavalli, senza dimenticare l’impatto ambientale di 5 volte inferiore rispetto al limite stabilito dalla norma internazionale. Con queste caratteristiche rispondiamo a una necessità venuta alla luce proprio la scorsa estate quando l’Albania si è affermata come destinazione turistica tra le più gettonate del Mediterraneo”.